Cushman Wakefield (NYSE: CWK), ein führendes globales Immobiliendienstleistungsunternehmen, gab heute seine strategische Partnerschaft mit Fifth Wall bekannt, einer Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Technologielösungen für die globale Immobilienbranche konzentriert.

Fifth Wall fördert die Zusammenarbeit zwischen innovativen Technologien für die Gebäudewelt und branchenführenden etablierten Unternehmen aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft. Der zweite Fonds von Fifth Wall ist einer der größten bisher aufgelegten Immobilien-Risikokapitalfonds, der mit 503 Millionen US-Dollar mehr als doppelt so groß ist wie sein erster Fonds, der im Mai 2017 mit 212 Millionen US-Dollar geschlossen wurde.

"Wir sind bestrebt, Unternehmen zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die uns helfen können, die nächste Generation von Technologielösungen für unsere Kunden, unsere Kollegen und die Gebäudeumgebung zu entwickeln", so Brett White, Vorstandsvorsitzender und CEO von Cushman Wakefield. "Wir glauben, dass wir mit Fifth Wall einen großartigen Partner und Berater gefunden haben und zusammen können wir dazu beitragen, die Kunden von Cushman Wakefield in den Mittelpunkt einiger der innovativsten Technologielösungen unserer Branche zu stellen."

"Fifth Wall sieht starke Netzwerkeffekte in unserem einzigartigen Fondsmodell, da es zu einer zentralen Plattform für die weltweit größten Immobilienunternehmen wird, um Erkenntnisse auszutauschen und auf neue Technologien zuzugreifen, um ihr Geschäft zu verbessern", so Brendan Wallace, Mitbegründer und Managing Partner bei Fifth Wall. "Die Zusammenarbeit mit innovativen, zukunftsorientierten Immobilienunternehmen wie Cushman Wakefield gibt Fifth Wall die einzigartige Möglichkeit, neue und disruptive Technologien in unserer Branche zu evaluieren und unsere Investitionen durch die strategischen Partnerschaften, die wir mit ihnen aufbauen, zu reduzieren."

Die Strategie von Cushman Wakefield im Bereich Immobilientechnologie (PropTech) konzentriert sich auf strategische Partnerschaften auf der gesamten globalen Plattform mit einer Vielzahl von Unternehmen, darunter MetaProp NYC, Plug and Play und 1871. Das Unternehmen ist kürzlich ebenfalls eine Technologie-Partnerschaft mit Saltmine eingegangen.

"Unsere PropTech-Partnerschaften machen uns effizienter und stellen sicher, dass sich unser Unternehmen so schnell weiterentwickelt wie die Technologien, die unsere Branche revolutionieren", so Adam Stanley, Leiter für Informationen und digitaler Leiter bei Cushman Wakefield. "Das bedeutet, dass wir die Technologie unserer Partner nutzen können, um unseren Kunden und anderen Stakeholdern weiterhin den besten Nutzen zu bieten. Fifth Wall gewinnt einen starken und schlagkräftigen Partner, der unsere Strategie unterstützt und die Branche voranbringt."

Über die Fifth Wall

Fifth Wall ist die größte Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Technologien für die globale Immobilienwirtschaft (Property Technology oder "Proptech") konzentriert. Mit einem Kapital von 1 Milliarde US-Dollar, das über drei Fonds verwaltet wird, vernetzt Fifth Wall die weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Immobilien mit den Technologieunternehmern, die die Zukunft der physischen Umwelt neu definieren. Fifth Wall wird durch einen globalen Mix von strategischen Limited Partners (LPs) unterstützt, darunter British Land, CBRE, Cushman Wakefield, D.R. Horton, Equity Residential, Gecina, GLP, Hines, Host Hotels Resorts, Hudson Pacific Properties, Lennar, Lowe's Home Improvement, Macerich, Marriott International, MERLIN Properties, MetLife Investment Management, Mitsubishi Estate, News Corp, Prologis, PulteGroup, SEGRO, Starwood Capital, Related Companies, Toll Brothers und andere. Diese LPs stellen die größten potenziellen Kunden und Partner für das globale Ökosystem der Gebäudewelt dar, was zu richtungsweisenden Investitionen und Partnerschaften in den vielversprechendsten Portfoliounternehmen in Einzelhandel, Wohn- und Mehrfamilienimmobilien, Handel, Industrie, Gastgewerbe und mehr führt. Weitere Informationen über Fifth Wall, seine Partner und sein Portfolio finden Sie unter www.fifthwall.vc.

Über Cushman Wakefield

Cushman Wakefield (NYSE: CWK) ist ein weltweit führendes Immobiliendienstleistungsunternehmen, das durch die Umsetzung von Ideen für Immobilienbesitzer und -eigentümer einen außergewöhnlichen Wert bietet. Cushman Wakefield gehört mit 51.000 Mitarbeitern in rund 400 Büros und 70 Ländern zu den größten Immobiliendienstleistern. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8,2 Milliarden US-Dollar in den Kernbereichen Immobilien, Anlagen und Projektmanagement, Leasing, Kapitalmärkte, Bewertung und anderen Dienstleistungen. Mehr erfahren Sie unter www.cushmanwakefield.com oder folgen Sie @CushWake auf Twitter.

