Auch am zweiten Tag der Anhörungen in Washington bekommt Facebook heftige Kritik für seine geplante digitale Währung. Die vielen offenen Fragen könnten den Zeitplan in Gefahr bringen.

Eigentlich hatte David Marcus die richtigen Schlagworte parat. Facebooks Kryptowährung Libra "wird alle notwendigen Regulierungsvorschriften einhalten", versicherte der Chef von Facebooks Tochterunternehmen Calibra, das die Kryptoaktivitäten des Sozialen Netzwerks bündelt. "Wir werden nicht starten, bevor wir nicht alle nötigen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden haben." Doch es reichte nicht, um die erhitzten Gemüter zu besänftigen.

Stundenlang wurde der frühere Manager des Bezahldienstes Paypal am Dienstag und Mittwoch von Senatoren und Abgeordneten gelöchert. Wie stellen Sie sicher, dass das Netzwerk nicht von Terroristen genutzt wird? Was machen Sie mit den Daten? Wollen Sie mit Libra den Dollar abschaffen?

Die im Juni angekündete Kryptowährung, die von Facebook maßgeblich entwickelt wurde und künftig von einem Verein in der Schweiz gesteuert wird, stellt die amerikanischen Politiker vor eine ungewohnte Herausforderung. Wie soll so eine digitale Währung reguliert werden, die von einer Gruppe an Unternehmen, statt von einer Regierung, herausgegeben über Landesgrenzen hinweg genutzt werden soll. "Dies ist wahrscheinlich das wichtigste Projekt, mit dem sich dieser Ausschuss in den nächsten zehn Jahren befassen wird", attestierte Brad Sherman, ein demokratischer Abgeordneter aus Kalifornien.

Vor einem Monat hatte das Soziale Netzwerk das Konzeptpapier und den dazugehörigen Verein, die Libra Association, vorgestellt. Seit dem stößt das Projekt bei Aufsehern, Notenbankern und Politikern weltweit auf Widerstand. US-Notenbankchef Jay Powell, die Finanzminister aus Deutschland, Frankreich und den USA und selbst US-Präsident Donald Trump stehen auf der Liste der prominenten Kritiker. Viele fühlten sich nach Marcus Aussagen in Washington in ihrer Ablehnung noch bestärkt.

"Die Bedingungen dafür, die Libra zuzulassen, sind nicht gegeben", stellte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire zum Auftakt des G7-Finanzminister- und Notenbanker-Treffens in Chantilly klar. Facebooks Kryptowährung spielte in der großen Runde der Minister und Notenbanker eine wichtige Rolle. Wenn Facebook bankähnliche Tätigkeiten ausüben wolle, müsse das soziale Netzwerk eine Banklizenz beantragen, ...

