Mit Facebook Pay startet das Soziale Netzwerk nun sein eigenes Zahlungssystem. Nutzer von Facebook, WhatsApp, Instagram & Co. sollen damit künftig unkompliziert Geld versenden können. Bedeutet dies das Ende für Libra?? Facebook startet Bezahldienst Facebook Pay ? Geld einfach per Messenger, Instagram, WhatsApp & Co. versenden ? Aus für Krypto-Projekt Libra?Der US-amerikanische Social Media-Konzern Facebook stellt weiterhin große Bemühungen an, in die Finanzwelt vorzudringen, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...