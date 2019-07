General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein führender Hersteller von ferngesteuerten Luftfahrzeugsystemen (Remotely Piloted Aircraft, RPA), Radarsystemen, elektrooptischen und verwandten Missionssystemlösungen, feiert in diesem Monat das 25-jährige Bestehen seines unbemannten Flugzeugs Predator A. Predator A absolvierte seinen Erstflug im Juli 1994 und feierte 1995 sein operatives Debüt. Mehr als 320 Predator A wurden an Kunden zur Unterstützung der globalen Sicherheit auf der ganzen Welt geliefert, und die Produktlinie blieb bis 2011 in Produktion. Predator A's haben fast 141.000 Missionen und über zwei Millionen Flugstunden absolviert. Mehr als 90 Prozent dieser Stunden wurden für Kampfeinsätze geflogen.

"With innovation in mind, we have always looked for ways to challenge the industry standard," said Linden Blue, CEO, GA-ASI. "Our Predator-series has evolved over the past 25 years into MQ-9 and Gray Eagle (MQ-1C), which are the most combat-proven RPA in the world."