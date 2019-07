Das tägliche Pendeln zur Arbeit ist für viele Arbeitnehmer Berufsalltag. Dabei kann sich das tägliche Sitzen im Auto oder in der Bahn nicht nur schädlich auf die Gesundheit auswirken. Eine Studie zeigt, dass auch die Karriere unter der täglichen Fahrerei leiden kann.Millionen von Arbeitnehmern in Deutschland fahren täglich mit Bahn oder Auto zur Arbeit, wechseln sie dabei von einer Gemeinde in die andere, gelten sie der offiziellen Definition zufolge als Pendler. Laut Berechnungen des Bundesinstituts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...