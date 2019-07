Alibaba könnte bald einen Börsengang in Hongkong vornehmen. Lange wird schon darüber spekuliert - der jüngst beschlossene Aktiensplit könnte ein großes Indiz dafür sein.? Alibaba-Aktionäre stimmen für eine Spaltung der Stammaktien? Bald können mehr Aktien für einen niedrigeren Preis erworben werden? Der Aktiensplit könnte ein Indiz für ein zweites IPO an der Hongkonger Börse seinSeit Monaten spekuliert man schon darüber, dass Alibaba ein sogenanntes Sekundärlisting in Hongkong wagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...