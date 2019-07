"Die Welt" zu Impfpflicht:

"Ab dem kommenden März müssen Kinder vor dem Besuch einer Kita oder Schule eine Masernimpfung nachweisen. Die Impfpflicht wird aber noch umfassender verstanden: Sie gilt, sofern der Bundestag dem Gesetz zustimmt, künftig auch für Mitarbeiter von Schulen und Kitas, für Tagesmütter - und auch für die Bewohner und Mitarbeiter von Flüchtlingsheimen. Impfverweigerer sollen demnach draußen bleiben oder ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro zahlen müssen. Das Robert-Koch-Institut hat ermittelt, dass die Hälfte aller Menschen im Land, die vergangenes Jahr an Masern erkrankten, über 18 waren. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen weiß überhaupt nicht, gegen was sie geimpft sind, und viele besitzen nicht einmal einen Impfpass. Wenn aber die Erwachsenen in öffentlichen Einrichtungen voller Menschen nicht über ausreichenden Schutz verfügen, gefährdet das auch die Kinder."/zz/DP/jha

AXC0006 2019-07-18/05:35