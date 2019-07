Was war los? Die Aktien von Canadian Solar (WKN: A0LCUY) stiegen im ersten Halbjahr 2019 um 12,5 %, wie S&P Global Market Intelligence mitteilt. Insgesamt hat sich die gesamte Solarbranche erholt. Was heißt das? Laut Solar Market Insight Report 2019 Q2 der Solar Energy Industries Association und Wood Mackenzie Power & Renewables installierten die USA im ersten Quartal 2,7 Gigawatt (GW) Solarstrom, ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Die Analysten erwarten für 2019 ein Wachstum von 25 % auf ...

