Der Nettoumsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche[1] steigt aufgrund folgender Beiträge um 8% (kWk[2], +4% USD): Cosentyx erzielt einen Umsatz von USD 858 Millionen (+25% kWk), vor allem dank anhaltend starker Zuwächse in den USA (+31%) Entresto steigert den Umsatz auf USD 421 Millionen (+81% kWk), da stationär wie auch ambulant zunehmend mit der Behandlung begonnen wird Der Geschäftsbereich Oncology steigert den Umsatz um 9% (kWk), getragen von Zuwächsen bei Lutathera (USD 109 Millionen), Kisqali (USD 111 Millionen) und Kymriah (USD 58 Millionen) im zweiten Quartal Der Umsatz von Sandoz steigt um 3% (kWk, -1% USD), da Zuwächse ausserhalb der USA den Rückgang in den USA mehr als wettmachen

Das operative Kernergebnis[2] wächst um 20% (kWk, +14% USD), vor allem aufgrund starker Umsätze und Produktivität; die operative Kerngewinnmarge steigt um 3,2 Prozentpunkte (kWk) auf 31,0% des Nettoumsatzes

Der Reingewinn aus fortzuführenden Geschäftsbereichen beträgt im zweiten Quartal USD 2,1 Milliarden; das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, in dem ein Nettogewinn von USD 5,7 Milliarden aus dem Verkauf des OTC Joint Venture verbucht wurde

Nach der Abspaltung von Alcon wird in den Ergebnissen der aufgegebenen Geschäftsbereiche ein einmaliger, nicht geldwirksamer Gewinn nach IFRS von USD 4,7 Milliarden ausgewiesen

Der Free Cashflow[2] steigt um 11% auf USD 3,6 Milliarden und stützt sich vor allem auf das höhere operative Ergebnis sowie höhere Veräusserungserlöse, denen die im Vorjahr erhaltenen Dividenden aus dem OTC Joint Venture gegenüberstehen

Mit neuen potenziellen Blockbustern setzt sich das Jahr bahnbrechender Innovationen fort: Die Gentherapie Zolgensma wird in den USA zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) bei Kindern unter zwei Jahren eingeführt; robuste Daten, die beim AAN-Kongress vorgestellt werden, demonstrieren die Wirksamkeit bei einem breiten Patientenspektrum Piqray (Alpelisib) wird zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs mit PIK3CA-Mutation eingeführt Für SEG101 (Crizanlizumab) zur Behandlung der Sichelzellenanämie werden in der EU und den USA Zulassungsanträge eingereicht, mit vorrangiger Prüfung der FDA

Die Übernahme von Xiidra zur Behandlung trockener Augen erweitert die führende Präsenz von Novartis im Bereich ophthalmologischer Pharmazeutika

Anhebung der Prognose 2019 für das neu fokussierte Arzneimittelunternehmen[3]: Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich (kWk) sowie Steigerung des operativen Kernergebnisses im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich (kWk) erwartet; Umsatzerwartungen für beide Divisionen erhöht



Basel, 18. Juli 2019 - Die Ergebnisse kommentierte Vas Narasimhan, CEO von Novartis:

«Novartis hat im ersten Halbjahr 2019 als fokussiertes Arzneimittelunternehmen eine aussergewöhnliche Performance erzielt. Starke Umsätze und hohe Produktivität sorgten für eine zweistellige Steigerung des operativen Kernergebnisses und höhere Margen. Angesichts unserer starken Dynamik haben wir unsere Jahresprognosen für den Umsatz sowie das operative Kernergebnis angehoben. Mit der Einführung von Zolgensma und Piqray treiben wir die Weiterentwicklung unserer Pipeline bahnbrechender Medikamente voran. Und wir sind auf Kurs für die bevorstehenden zulassungsrelevanten Studienergebnisse zu Entresto bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion, Ofatumumab bei multipler Sklerose und Fevipiprant bei Asthma.»

Kennzahlen[2] Fortzuführende Geschäftsbereiche[1] 2. Quartal

2019 2. Quartal

2018 Veränderung

in % 1. Halbjahr

2019 1. Halbjahr

2018 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 11 764 11 339 4 8 22 870 22 254 3 8 Operatives Ergebnis 2 663 2 431 10 17 4 905 4 802 2 11 Reingewinn 2 109 7 728 -73 -71 3 977 9 698 -59 -56 Gewinn pro Aktie (USD) 0,91 3,32 -73 -71 1,72 4,17 -59 -55 Free Cashflow 3 612 3 268 11 5 481 5 187 6 Operatives Kernergebnis 3 648 3 207 14 20 6 902 6 187 12 19 Kernreingewinn 3 096 2 735 13 19 5 907 5 419 9 16 Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,34 1,18 14 20 2,55 2,33 9 17



Finanzergebnisse



Gemäss International Financial Reporting Standards (IFRS) weist Novartis die Finanzergebnisse der «fortzuführenden» und «aufgegebenen» Geschäftsbereiche in der Konzernrechnung des laufenden Jahres und der Vorjahre separat aus. Die Ergebnisse der Division Alcon werden als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen. Eine genaue Erklärung findet sich auf Seite 42 sowie in den Erläuterungen 2, 3 und 11 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts.



Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die fortzuführenden Geschäftsbereiche, zu denen die Geschäftsbereiche der Divisionen Innovative Medicines und Sandoz (inkl. des Generikaportfolios oral verabreichter fester Darreichungsformen und des generischen Dermatologiegeschäfts in den USA) sowie die fortzuführenden Konzernfunktionen gehören. Darüber hinaus werden Informationen zu den aufgegebenen Geschäftsbereichen zur Verfügung gestellt.



Fortzuführende Geschäftsbereiche - zweites Quartal



Der Nettoumsatz belief sich im zweiten Quartal auf USD 11,8 Milliarden (+4%, +8% kWk). Dies war Volumensteigerungen von 10 Prozentpunkten (kWk) zu verdanken, zu denen vor allem Cosentyx, Entresto und Lutathera beitrugen. Die starken Volumensteigerungen wurden durch Einbussen infolge von Preissenkungen (-1 Prozentpunkt kWk) und Generikakonkurrenz (-1 Prozentpunkt kWk) teilweise absorbiert.



Das operative Ergebnis betrug USD 2,7 Milliarden (+10%, +17% kWk). Es profitierte vor allem von Umsatzsteigerungen, einer verbesserten Bruttomarge, Programmen zur Produktivitätssteigerung und höheren Veräusserungsgewinnen, die durch Investitionen zur Wachstumssteigerung und Rückstellungen für Rechtsfälle teilweise absorbiert wurden.



Der Reingewinn ging auf USD 2,1 Milliarden gegenüber dem Vorjahr zurück, das durch einen Nettogewinn von USD 5,7 Milliarden aus dem Verkauf der Beteiligung am GSK Consumer Healthcare Joint Venture geprägt war. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf USD 0,91.



Das operative Kernergebnis erreichte USD 3,6 Milliarden (+14%, +20% kWk). Es profitierte vor allem von Umsatzsteigerungen, einer verbesserten Bruttomarge und Programmen zur Produktivitätssteigerung, die durch Investitionen zur Wachstumssteigerung teilweise absorbiert wurden. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,7 Prozentpunkte (+3,2 Prozentpunkte kWk) auf 31,0% des Nettoumsatzes.



Der Kernreingewinn wuchs aufgrund der Verbesserung des operativen Kernergebnisses auf USD 3,1 Milliarden (+13%, +19% kWk). Entsprechend dem Kernreingewinn belief sich der Kerngewinn pro Aktie auf USD 1,34 (+14%, +20% kWk).



Der Free Cashflow aus fortzuführenden Geschäftsbereichen lag bei USD 3,6 Milliarden (+11% USD) gegenüber USD 3,3 Milliarden im Vorjahr. Ursachen für die Erhöhung waren vor allem das höhere operative Ergebnis (bereinigt um nicht geldwirksame Positionen) und höhere Veräusserungserlöse, die durch ein höheres Umlaufvermögen, höhere Zahlungen aus Rückstellungen sowie niedrigere Dividenden aus dem im zweiten Quartal 2018 veräusserten OTC Joint Venture teilweise absorbiert wurden.



Die Division Innovative Medicines erzielte im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von USD 9,3 Milliarden (+5%, +9% kWk). Die Geschäftseinheit Pharmaceuticals wuchs um 10% (kWk) und die Geschäftseinheit Oncology um 9% (kWk). Volumensteigerungen steuerten 10 Prozentpunkte (kWk) zum Umsatzwachstum bei und wurden vor allem von Cosentyx, Entresto und Lutathera vorangetrieben. Generikakonkurrenz hatte einen negativen Effekt von 1 Prozentpunkt (kWk). Die Nettopreisentwicklung hatte nur einen vernachlässigbaren Einfluss.



Die Division Sandoz erzielte einen Nettoumsatz von USD 2,4 Milliarden (-1%, +3% kWk). Volumensteigerungen von 10 Prozentpunkten (kWk) wurden durch einen Preisverfall von 7 Prozentpunkten (kWk), vor allem in den USA, teilweise absorbiert. Unter Ausschluss der USA stieg der Nettoumsatz um 7% (kWk). Der Umsatz mit Biopharmazeutika wuchs weltweit um 16% (kWk), wozu die anhaltend starken zweistelligen Zuwächse in Europa bei Rixathon (Rituximab), Hyrimoz (Adalimumab) und Erelzi (Etanercept) beitrugen.



Novartis geht weiterhin davon aus, dass die bereits bekannt gegebene Veräusserung des Portfolios der oral verabreichten festen Darreichungsformen und des Dermatologiegeschäfts von Sandoz in den USA im Jahr 2019 abgeschlossen wird, sofern die Abschlussbedingungen erfüllt und die notwendigen Bewilligungen durch die Behörden erteilt werden. Novartis setzt sich nach wie vor uneingeschränkt für diesen Geschäftsbereich ein, bis dessen Veräusserung an Aurobindo abgeschlossen ist. Die Ergebnisse dieses Geschäftsbereichs werden unter den fortzuführenden Geschäftsbereichen ausgewiesen.



Fortzuführende Geschäftsbereiche - erstes Halbjahr



Im ersten Halbjahr belief sich der Nettoumsatz auf USD 22,9 Milliarden (+3%, +8% kWk) und beruhte auf Volumensteigerungen von 11 Prozentpunkten (kWk), zu denen vor allem Cosentyx, Entresto und Lutathera beitrugen. Die starken Volumensteigerungen wurden durch Einbussen infolge von Preissenkungen (-2 Prozentpunkte, kWk) und Generikakonkurrenz (-1 Prozentpunkt, kWk) teilweise absorbiert.



Das operative Ergebnis erreichte USD 4,9 Milliarden (+2%, +11% kWk). Es profitierte vor allem von Umsatzsteigerungen und einer verbesserten Bruttomarge, die durch Investitionen zur Wachstumssteigerung und Rückstellungen für Rechtsfälle teilweise absorbiert wurden.



Der Reingewinn lag bei USD 4,0 Milliarden (-59%, -56% kWk). Im Vorjahr war ein Nettogewinn von USD 5,7 Milliarden aus dem Verkauf der Beteiligung am GSK Consumer Healthcare Joint Venture verbucht worden. Der Gewinn pro Aktie belief sich im Einklang mit dem Reingewinn auf USD 1,72 (-59%, -55% kWk).



Das operative Kernergebnis erreichte USD 6,9 Milliarden (+12%, +19% kWk). Es profitierte vor allem von Umsatzsteigerungen, einer verbesserten Bruttomarge und Programmen zur Produktivitätssteigerung, die durch Investitionen zur Wachstumssteigerung teilweise absorbiert wurden. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,4 Prozentpunkte (+2,9 Prozentpunkte kWk) auf 30,2% des Nettoumsatzes.



Der Kernreingewinn wuchs auf USD 5,9 Milliarden (+9%, +16% kWk), getragen von der Steigerung des operativen Kernergebnisses, die durch den Wegfall des Kerngewinns aus dem GSK Consumer Healthcare Joint Venture teilweise aufgehoben wurde. Entsprechend dem Kernreingewinn stieg der Kerngewinn pro Aktie auf USD 2,55 (+9%, +17% kWk).



Der Free Cashflow aus fortzuführenden Geschäftsbereichen lag bei USD 5,5 Milliarden (+6% USD) gegenüber USD 5,2 Milliarden im Vorjahr. Zurückzuführen war der Anstieg vor allem auf ein höheres operatives Ergebnis (bereinigt um nicht geldwirksame Positionen) und höhere Veräusserungserlöse, die durch ein höheres Umlaufvermögen, einen im Vorjahr verbuchten Umsatzmeilenstein aus dem veräusserten Impfstoffgeschäft, höhere Zahlungen aus Rückstellungen sowie niedrigere Dividenden aus dem im zweiten Quartal 2018 veräusserten OTC Joint Venture teilweise aufgehoben wurden.



Die Division Innovative Medicines erzielte im ersten Halbjahr einen Nettoumsatz von USD 18,1 Milliarden (+5%, +10% kWk). Die Geschäftseinheit Pharmaceuticals wuchs vor allem dank Cosentyx und Entresto um 10% (kWk). Die Geschäftseinheit Oncology legte dank Lutathera sowie Promacta/Revolade, Tafinlar + Mekinist und Kisqali um 9% (kWk) zu. Volumensteigerungen steuerten 11 Prozentpunkte (kWk) zum Umsatzwachstum bei. Generikakonkurrenz hatte einen negativen Effekt von 1 Prozentpunkt (kWk). Die Nettopreisentwicklung hatte nur einen vernachlässigbaren Einfluss.



Der Nettoumsatz der Division Sandoz belief sich auf USD 4,8 Milliarden (-4%, +1% kWk). Dabei wurden Volumensteigerungen von 9 Prozentpunkten (kWk) durch einen Preisverfall von 8 Prozentpunkten (kWk), vor allem in den USA, teilweise absorbiert. Unter Ausschluss der USA stieg der Nettoumsatz um 6% (kWk). Der Umsatz mit Biopharmazeutika wuchs weltweit um 14% (kWk), wozu die anhaltend starken zweistelligen Zuwächse in Europa bei Rixathon (Rituximab), Hyrimoz (Adalimumab) und Erelzi (Etanercept) beitrugen.



Aufgegebene Geschäftsbereiche - zweites Quartal



Die aufgegebenen Geschäftsbereiche beinhalten die Division Alcon sowie bestimmte Aufwendungen von Corporate, die Alcon direkt zuzuordnen sind, bis zum Datum der Abspaltung. Da die Abspaltung von Alcon am 9. April 2019 abgeschlossen wurde, waren die operativen Ergebnisse im zweiten Quartal unwesentlich. Der Reingewinn des zweiten Quartals 2019 beinhaltet den nicht steuerpflichtigen, nicht geldwirksamen Nettogewinn aus der Ausschüttung von Alcon Inc. an die Aktionäre der Novartis AG, der sich auf USD 4,7 Milliarden belief. Das zweite Quartal des Vorjahres beinhaltete die Ergebnisse aus der Tätigkeit der Division Alcon sowie bestimmte Aufwendungen von Corporate, die Alcon direkt zuzuordnen waren, mit einem Umsatz von USD 1,8 Milliarden und einem operativen Ergebnis von USD 53 Millionen. Für weitere Einzelheiten siehe Erläuterung 3 «Significant transactions - Completion of the spin-off of the Alcon business through a dividend in kind distribution to Novartis shareholders» der Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts (in englischer Sprache).



Aufgegebene Geschäftsbereiche - erstes Halbjahr



Der Nettoumsatz der aufgegebenen Geschäftsbereiche belief sich im ersten Halbjahr auf USD 1,8 Milliarden gegenüber USD 3,6 Milliarden im Vorjahr. Das operative Ergebnis betrug USD 71 Millionen im Vergleich zu USD 129 Millionen im Vorjahr. Der Reingewinn der aufgegebenen Geschäftsbereiche belief sich im ersten Halbjahr auf USD 4,6 Milliarden gegenüber USD 98 Millionen im Vorjahr. Ursache für diesen Anstieg war der nicht steuerpflichtige, nicht geldwirksame Nettogewinn aus der Ausschüttung von Alcon Inc. an die Aktionäre der Novartis AG, der sich auf USD 4,7 Milliarden belief. Für weitere Einzelheiten siehe Erläuterung 3 «Significant transactions - Completion of the spin-off of the Alcon business through a dividend in kind distribution to Novartis shareholders» der Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts (in englischer Sprache).



Gesamtkonzern - zweites Quartal



Auf der Ebene des gesamten Konzerns belief sich der Reingewinn auf USD 6,8 Milliarden, gegenüber USD 7,8 Milliarden im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie ging von USD 3,34 auf USD 2,94 zurück. Der Geldfluss aus operativer Tätigkeit des gesamten Konzerns belief sich auf USD 3,1 Milliarden, und der Free Cashflow erreichte USD 3,6 Milliarden.



Gesamtkonzern - erstes Halbjahr



Auf der Ebene des gesamten Konzerns belief sich der Reingewinn auf USD 8,6 Milliarden, gegenüber USD 9,8 Milliarden im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie ging von USD 4,21 auf USD 3,70 zurück. Der Geldfluss aus operativer Tätigkeit des Gesamtkonzerns belief sich auf USD 5,5 Milliarden, der Free Cashflow auf USD 5,4 Milliarden.



Berufung in die Geschäftsleitung



Novartis hat Marie-France Tschudin zur Präsidentin von Novartis Pharmaceuticals berufen. Sie gehört der Geschäftsleitung von Novartis an und ist Vas Narasimhan, dem CEO von Novartis, unterstellt.



Marie-France Tschudin verfügt über mehr als 25 Jahre umfassende, multinationale Erfahrung in der Arzneimittel- und Biotech-Branche. Zuletzt war sie Head of Novartis Pharmaceuticals für die Region Europa, wo sie das grösste regionale Geschäft innerhalb von Novartis erfolgreich ausbaute und den Umsatz im Jahr 2018 auf über USD 8 Milliarden steigerte. Ausserdem hat sie ein vielfältiges Führungsteam aufgebaut und war für die Vorbereitungen zur Einführung der potenziellen Blockbuster in Europa verantwortlich. Bevor Marie-France Tschudin zu Novartis kam, war sie zehn Jahre lang in verschiedenen Führungs- und allgemeinen Managementpositionen bei Celgene tätig und leitete deren Hämatologie-Onkologie-Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.



Wachstumstreiber (Performance im zweiten Quartal)



Die Finanzergebnisse im zweiten Quartal beruhen auf einer anhaltenden Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber:

Cosentyx (USD 858 Millionen, +25% kWk) erzielte in den USA und allen übrigen Regionen starke nachfragebedingte Zuwächse. In den USA wuchs der Umsatz von Cosentyx (USD 534 Millionen) um 31%, in den übrigen Ländern weltweit um 18% (kWk).

Entresto (USD 421 Million, +81% kWk) verzeichnete ein starkes Quartal mit anhaltender Wachstumsdynamik, die durch die höhere Nachfrage im stationären und ambulanten Bereich in allen Ländern und Regionen angetrieben wurde. Die Heart Failure Association der European Society of Cardiology veröffentlichte im Mai ein Konsenspapier, das den Einsatz von Entresto als Erstbehandlungsoption für Patienten stützt, die wegen Herzinsuffizienz mit verminderter Ejektionsfraktion (HFrEF) stationär behandelt werden.

Der Umsatz von Lutathera (USD 109 Millionen, USD +85 Millionen) wuchs weiter, insbesondere in den USA, mit über 140 aktiv behandelnden Zentren. Auch die Einführung in Europa schritt gut voran. Der Umsatz aller Produkte von AAA ( Lutathera und radiopharmazeutische Diagnostikprodukte eingeschlossen) belief sich auf USD 171 Millionen.

Promacta/Revolade (USD 349 Millionen, +23% kWk) verzeichnete weiterhin in allen Regionen kräftige zweistellige Zuwächse, die auf einem verstärkten Einsatz bei chronischer Immunthrombozytopenie (ITP) und dem Einsatz als Erstbehandlung bei schwerer aplastischer Anämie (SAA) in den USA und Japan beruhten.

Tafinlar + Mekinist (USD 340 Millionen, +25% kWk) erzielte weiterhin zweistellige Zuwächse. Diese waren auf die Nachfrage bei der Behandlung von metastasierenden Melanomen und nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen (NSCLC) zurückzuführen sowie auf den starken Einsatz in der adjuvanten Melanombehandlung in den USA und Europa.

Jakavi (USD 284 Millionen, +26% kWk) erzielte in allen Regionen weiterhin zweistellige Umsatzsteigerungen und profitierte dabei von der Nachfrage in den Indikationen Myelofibrose und Polycythaemia vera.

Der Umsatz von Kisqali (USD 111 Millionen, +94% kWk) stieg in den USA weiterhin aufgrund der Anwendung in der Erstbehandlung von Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs, unabhängig vom Status der Menopause oder vom Kombinationswirkstoff. Auch in Europa und anderen Regionen wird das Medikament verstärkt eingesetzt.

Kymriah (USD 58 Millionen) verzeichnete weiterhin eine starke Nachfrage und steigerte den Umsatz vor allem durch den anhaltenden Einsatz in den USA und Europa. Es gibt über 130 qualifizierte Behandlungszentren und 19 Länder weltweit, in denen mindestens eine Indikation versichert ist. Sowohl für akute lymphoblastische Leukämie (ALL) bei Kindern als auch für diffus grosszelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL) wurde in Japan die Kostenerstattung bewilligt. Damit ist Kymriah die einzige in Asien verfügbare CAR-T-Zelltherapie.

Die Biopharmazeutika (Biosimilars, biopharmazeutische Auftragsproduktion und Glatopa ) steigerten ihren Umsatz um 16% (kWk). Dies war den anhaltend starken, zweistelligen Zuwächsen in Europa bei Rixathon (Rituximab), Hyrimoz (Adalimumab) und Erelzi (Etanercept) zu verdanken.

In den Wachstumsmärkten - sie umfassen alle Märkte ausser den USA, Kanada, Westeuropa, Japan, Australien und Neuseeland - stiegen die Umsätze bei konstanten Wechselkursen um 9% (1% in USD), vor allem dank zweistelliger Zuwächse (kWk) in China.

Nettoumsätze der 20 führenden Produkte von Innovative Medicines im zweiten Quartal und ersten Halbjahr

2. Quartal 2019

Mio. USD Veränderung

in % 1. Halbjahr 2019

Mio. USD Veränderung

in % USD kWk USD kWk Cosentyx 858 22 25 1 649 29 32 Gilenya 825 -5 -2 1 591 -6 -2 Lucentis 536 4 10 1 069 3 10 Tasigna 468 -4 -1 902 -5 -2 Sandostatin 403 1 4 795 -1 3 Entresto 421 76 81 778 77 83 Afinitor/Votubia 401 -2 0 774 -1 1 Promacta/Revolade 349 20 23 656 19 24 Tafinlar + Mekinist 340 20 25 637 16 21 Galvus Gruppe 320 -4 2 635 -2 5 Glivec/Gleevec 323 -22 -19 630 -22 -18 Xolair 290 11 18 571 11 19 Diovan Gruppe 283 16 23 544 7 14 Jakavi 284 19 26 542 15 23 Exforge Gruppe 264 6 12 531 7 14 Exjade/Jadenu 253 -12 -10 491 -11 -8 Votrient 193 -12 -9 380 -12 -9 Ilaris 165 25 31 316 22 29 Zortress/Certican 124 8 12 240 7 12 Travoprost Gruppe 106 -21 -19 221 -14 -11 Total Top 20 7 206 6 10 13 952 5 10



Forschung und Entwicklung stärken - die wichtigsten Entwicklungen im zweiten Quartal

Neuzulassungen und aktuelle Gutachten

Zolgensma (Onasemnogen-Abeparvovec-xioi) wurde nach der FDA-Zulassung in den USA eingeführt. Zolgensma ist für die Behandlung von Patienten unter zwei Jahren mit spinaler Muskelatrophie (SMA) und biallelischen Mutationen des SMN1 -Gens zugelassen, unabhängig von der Zahl der SMN2 -Backup-Genkopien (alle Typen). Dazu gehören auch präsymptomatische Neugeborene, die mittels Gentest diagnostiziert werden.

Piqray (Alpelisib, früher BYL719) wurde in den USA als erste und einzige Therapie zugelassen und eingeführt, die spezifisch auf Patienten mit fortgeschrittenem PIK3CA-mutiertem HR-positivem/HER2-negativem Brustkrebs zugeschnitten ist. Der Zulassungsantrag für Piqray war der erste Antrag für ein neues Medikament, der im Rahmen des Real-Time Oncology Review Pilot Program des Oncology Center of Excellence der FDA bewilligt wurde.



Zulassungsanträge

Für Crizanlizumab (SEG101) wurde die Zulassung in den USA und Europa zur Prävention vasookklusiver Krisen bei Sichelzellenanämie beantragt. Die FDA gewährte Crizanlizumab im Juli eine vorrangige Prüfung (Priority Review).

Für QVM149 (ICS/LABA/LAMA) und QMF149 (ICS/LABA) wurden Zulassungsanträge für die Behandlung von Asthma bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eingereicht. QVM149 besitzt das Potenzial, zur besten Inhalationstherapie seiner Klasse zu werden, da es in einer einmal täglichen Inhalation eine gezielte Entzündungshemmung durch eine umfassende Bronchodilatation ergänzt.

Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

Zu Zolgensma wurden am Kongress der American Academy of Neurology (AAN) Daten präsentiert, die die Wirksamkeit bei einem breiten Spektrum von SMA-Patienten belegen: Zwischenergebnisse aus der Studie STRONG bei SMA Typ 2 belegen einen schnellen Zugewinn motorischer Funktionen und das Erreichen von Meilensteinen bei intrathekaler Dosierung Zwischenergebnisse aus der Studie SPR1NT bei präsymptomatischer SMA belegen das Erreichen eines Meilensteins altersgerechter motorischer Fähigkeiten Zwischenergebnisse aus der Studie STR1VE bei SMA Typ 1 belegen weiterhin ein ereignisfreies Überleben, eine Verbesserung der motorischen Funktionen und das Erreichen eines signifikanten Meilensteins entsprechend der Phase-I-Studie START

Für Kisqali wurden auf der Tagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) Daten zum Gesamtüberleben aus der Studie MONALEESA-7 in der Erstbehandlung von ausschliesslich peri- und prämenopausalen Frauen mit fortgeschrittenem Brustkrebs vorgestellt. Die Daten zeigten eine Überlebensrate von 70,2% bei Patientinnen, die mit einer Kisqali Kombinationstherapie behandelt wurden, im Vergleich zu 46,0% bei ausschliesslich endokriner Therapie. Kisqali ist der einzige CDK4/6-Inhibitor, der bei fortgeschrittenem Brustkrebs eine höhere Gesamtüberlebensrate zeigt.

Für Capmatinib (INC280) wurden auf dem ASCO-Kongress Phase-II-Daten aus der Studie GEOMETRY mono-1 von Patienten mit nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen (NSCLC) präsentiert, die eine MET-Exon-14-Skipping-Mutation aufweisen. Die Gesamtansprechrate der Patienten, die Capmatinib erhielten, betrug bei bisher unbehandelten Patienten 68% und bei vorbehandelten Patienten 41%. Die mediane Ansprechdauer war auch klinisch von Bedeutung, unabhängig von der früheren Behandlungslinie.

Laut Daten zu Mayzent (Siponimod) aus der Studie EXPAND, die auf der AAN-Tagung vorgestellt wurden, hatte die Behandlung einen klinisch relevanten positiven Einfluss auf die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit von Patienten mit sekundär progredienter multipler Sklerose. Dies ist ein wichtiges Element der kognitiven Funktionen. Die Daten ergänzen die Vorteile, die in Bezug auf ein verzögertes Fortschreiten der Behinderung in dieser Patientenpopulation zu beobachten sind.

Für Iscalimab (CFZ533) wurden am American Transplant Congress Daten vorgestellt, die belegen, dass 60% der mit Iscalimab behandelten Transplantationspatienten mindestens ein Jahr nach der Transplantation eine normale Nierenhistologie aufweisen, gegenüber 0% bei Tacrolimus (derzeitige Standardbehandlung).

Daten zu Cosentyx aus den Studien FUTURE 5 und MAXIMISE wurden auf dem Kongress der European League Against Rheumatism (EULAR) präsentiert. FUTURE 5 bestätigte, dass bei fast 90% der Patienten mit Psoriasisarthritis (PsA), die über zwei Jahre behandelt wurden, keine röntgenologisch nachweisbare Progression auftrat. MAXIMISE belegte erstmals die Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung mit einem Biologikum bei der Kontrolle von axialen Manifestationen der Psoriasisarthritis, unter denen weltweit schätzungsweise bis zu 35 Millionen Menschen leiden.

Daten zum Gesamtüberleben unter Tafinlar + Mekinist wurden auf dem ASCO-Kongress vorgestellt und gleichzeitig im New England Journal of Medicine (NEJM) publiziert. Sie zeigen, dass 34% aller Patienten mit inoperablem oder metastasierendem BRAF-Mutation-positivem Melanom in der gepoolten Analyse der Studien COMBI-d und COMBI-v nach fünf Jahren am Leben waren. Auch kam es nach fünf Jahren bei 19% der Patienten nicht zu Anzeichen einer Krankheitsprogression oder zum Tod.

Phase III-Daten zu Hyrimoz(Biosimilar Adalimumab von Sandoz) aus der Studie ADMYRA, die beim EULAR-Kongress präsentiert wurden, bestätigen, dass ein Wechsel vom Referenzbiologikum bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis keinen Einfluss auf die Sicherheit oder Wirksamkeit hatte.



Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung, einer starken Kapitalausstattung und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt vorrangig.

Im ersten Halbjahr 2019 kaufte Novartis insgesamt 32,8 Millionen Aktien für USD 2,8 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurück. Dazu zählten 19,0 Millionen Aktien (USD 1,7 Milliarden), die im Rahmen des im Juni 2018 bekanntgegebenen Aktienrückkaufprogramms von bis zu USD 5 Milliarden zurückgekauft wurden, sowie 13,8 Millionen Aktien (USD 1,1 Milliarden) zur Minderung des durch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verursachten Verwässerungseffekts. Ausserdem wurden 1,6 Millionen Aktien (USD 0,2 Milliarden) von Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden 15,0 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,7 Milliarden) als Folge ausgeübter Optionen und physischer Lieferungen von Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ausgeliefert. Die Gesamtzahl ausstehender Aktien ging dadurch gegenüber dem 31. Dezember 2018 um 19,4 Millionen zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einem Rückgang des Eigenkapitals um USD 2,3 Milliarden und einem Nettogeldabfluss von USD 2,4 Milliarden (ohne eidgenössische Verrechnungssteuer von USD 0,4 Milliarden auf den Aktienrückkäufen, die im dritten Quartal 2019 zu entrichten ist).

Seit der Bekanntgabe des Aktienrückkaufprogramms von bis zu USD 5 Milliarden im Juni 2018 wurden im Rahmen dessen insgesamt 28,3 Millionen Aktien für insgesamt USD 2,5 Milliarden zurückgekauft. Dieser Aktienrückkauf wird voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2018 um USD 1,7 Milliarden auf USD 17,9 Milliarden per 30. Juni 2019. Zurückzuführen war diese Zunahme vor allem auf die Dividendenausschüttung von USD 6,6 Milliarden und den Nettogeldabfluss von USD 2,4 Milliarden für Transaktionen mit eigenen Aktien, die durch den Free Cashflow von USD 5,5 Milliarden aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen im ersten Halbjahr 2019 sowie die Nettogeldzuflüsse von USD 2,9 Milliarden im Zusammenhang mit der Abspaltung von Alcon teilweise kompensiert wurden.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des zweiten Quartals 2019 A1 bei Moody's Investors Service sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2019

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse

Prognose für neu fokussiertes Arzneimittelunternehmen

Unter Ausschluss von Alcon sowie des Portfolios oral verabreichter fester Darreichungsformen und des Dermatologiegeschäfts von Sandoz in den USA 2018 und 2019

Nettoumsatz-Prognose angehoben : Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich (kWk) erwartet

Auf Ebene der Divisionen wird 2019 folgende Entwicklung der Nettoumsätze (kWk) erwartet: Prognose für Innovative Medicines angehoben : Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich Prognose für Sandoz angehoben : weitgehend auf Vorjahresniveau oder Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich

Prognose für das operative Kernergebnis angehoben: Wachstum im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich (kWk) erwartet

Die oben genannten Prognosen basieren auf der Annahme, dass 2019 in den USA keine Generika von Gilenya auf den Markt kommen.

Wechselkurseinflüsse

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem Durchschnittsniveau von Mitte Juli halten, rechnet Novartis im Jahr 2019 mit einem negativen Effekt von 3 Prozentpunkten auf den Nettoumsatz bzw. 4 Prozentpunkten auf das operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.

Fortzuführende Geschäftsbereiche[1] 2. Quartal

2019 2. Quartal

2018 Veränderung

in % 1. Halbjahr

2019 1. Halbjahr

2018 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 11 764 11 339 4 8 22 870 22 254 3 8 Operatives Ergebnis 2 663 2 431 10 17 4 905 4 802 2 11 In % des Umsatzes 22,6 21,4 21,4 21,6 Operatives Kernergebnis 3 648 3 207 14 20 6 902 6 187 12 19 In % des Umsatzes 31,0 28,3 30,2 27,8 Reingewinn 2 109 7 728 -73 -71 3 977 9 698 -59 -56 Gewinn pro Aktie (USD) 0,91 3,32 -73 -71 1,72 4,17 -59 -55 Kernreingewinn 3 096 2 735 13 19 5 907 5 419 9 16 Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,34 1,18 14 20 2,55 2,33 9 17 Geldfluss aus operativer Tätigkeit 3 111 3 512 -11 5 445 5 893 -8 Free Cashflow 3 612 3 268 11 5 481 5 187 6 Innovative Medicines 2. Quartal

2019 2. Quartal

2018 Veränderung

in % 1. Halbjahr

2019 1. Halbjahr

2018 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 9 326 8 876 5 9 18 106 17 274 5 10 Operatives Ergebnis 2 564 2 252 14 22 4 673 4 387 7 15 In % des Umsatzes 27,5 25,4 25,8 25,4 Operatives Kernergebnis 3 306 2 854 16 22 6 228 5 485 14 21 In % des Umsatzes 35,4 32,2 34,4 31,8 Sandoz 2. Quartal

2019 2. Quartal

2018 Veränderung

in % 1. Halbjahr

2019 1. Halbjahr

2018 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 2 438 2 463 -1 3 4 764 4 980 -4 1 Operatives Ergebnis 282 328 -14 -7 555 737 -25 -17 In % des Umsatzes 11,6 13,3 11,6 14,8 Operatives Kernergebnis 501 480 4 10 962 979 -2 6 In % des Umsatzes 20,5 19,5 20,2 19,7 Corporate 2. Quartal

2019 2. Quartal

2018 Veränderung

in % 1. Halbjahr

2019 1. Halbjahr

2018 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Operatives Ergebnis -183 -149 -23 -28 -323 -322 0 -4 Operatives Kernergebnis -159 -127 -25 -28 -288 -277 -4 -8 Aufgegebene Geschäftsbereiche[2] 2. Quartal

2019 2. Quartal

2018 Veränderung

in % 1. Halbjahr

2019 1. Halbjahr

2018 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Nettoumsatz 1 819 n.a. n.a. 1 777 3 598 n.a. n.a. Operatives Ergebnis 53 n.a. n.a. 71 129 n.a. n.a. In % des Umsatzes 2,9 n.a. 3,6 Operatives Kernergebnis 334 n.a. n.a. 350 694 n.a. n.a. In % des Umsatzes 18,4 n.a. 19,3 Reingewinn 4 691 40 n.a. n.a. 4 590 98 n.a. n.a. Total Konzern 2. Quartal

2019 2. Quartal

2018 Veränderung

in % 1. Halbjahr

2019 1. Halbjahr

2018 Veränderung

in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk Reingewinn 6 800 7 768 -12 -10 8 567 9 796 -13 -8 Gewinn pro Aktie (USD) 2,94 3,34 -12 -10 3,70 4,21 -12 -8 Kernreingewinn 3 096 3 011 3 8 6 185 5 993 3 10 Kerngewinn pro Aktie (USD) 1,34 1,29 4 9 2,67 2,58 3 11 Geldfluss aus operativer Tätigkeit 3 111 3 942 -21 5 523 6 456 -14 Free Cashflow 3 612 3 562 1 5 419 5 477 -1 n.a. = nicht anwendbar

[1] Die fortzuführenden Geschäftsbereiche umfassen die Geschäftsbereiche der Divisionen Innovative Medicines und Sandoz (einschliesslich des Generikaportfolios oral verabreichter fester Darreichungsformen und des generischen Dermatologiegeschäfts in den USA) sowie die Konzernfunktionen. Eine genaue Erläuterung findet sich auf Seite 42 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. [2] Die aufgegebenen Geschäftsbereiche beinhalten die Geschäftsbereiche von Alcon. Der Reingewinn der aufgegebenen Geschäftsbereiche beinhaltet einen Gewinn von USD 4,7 Milliarden aus der Ausschüttung von Alcon Inc. an die Aktionäre der Novartis AG. Eine genaue Erklärung findet sich auf Seite 42 sowie in den Erläuterungen 2, 3 und 11 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar: http://hugin.info/134323/R/2247013/888098.pdf (http://hugin.info/134323/R/2247013/888098.pdf)





Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument