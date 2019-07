DIC Asset AG platziert erfolgreich ersten Schuldschein in Höhe von 150 Mio. Euro DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Finanzierung DIC Asset AG platziert erfolgreich ersten Schuldschein in Höhe von 150 Mio. Euro 18.07.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation DIC Asset AG platziert erfolgreich ersten Schuldschein in Höhe von 150 Mio. Euro * Erste Platzierung eines unbesicherten Schuldscheindarlehens mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro * Transaktion deutlich überzeichnet * Durchschnittliche Zinskosten von 1,58% und Laufzeit von 5,4 Jahren Frankfurt am Main, 18. Juli 2019. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat die Emission des ersten Schuldscheindarlehens in der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion traf auf hohe Nachfrage und war mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro deutlich überzeichnet. Der Schuldschein wurde bei rund 40 deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Die gewichtete jährliche Durchschnittsverzinsung liegt bei 1,58 Prozent bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,4 Jahren (Laufzeiten der Tranchen liegen in einer Spanne von 3 bis 11 Jahren). Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, um das Wachstum der beiden Geschäftsfelder "Commercial Portfolio" und "Institutional Business" weiter voranzutreiben. "Das Schuldscheindarlehen mit seinen unterschiedlichen Laufzeiten und Zinsstrukturen ist für uns ein weiterer Baustein zur Diversifizierung unserer Finanzstruktur", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, den Abschluss der Transaktion, "die Mittel werden wir für weiteres Wachstum nutzen." Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank (BayernLB) und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) begleitet. Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 176 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio und Institutional Business. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds, Individualmandaten und Club Deals für institutionelle Investoren. (Stand: 30.06.2019, beinhaltet die GEG). Die DIC hat mit Vertrag vom 5. Juni 2019 die GEG erworben. Die Transaktion wurde nun abgeschlossen. Die DIC hat ihre Segmentberichterstattung auf die beiden Säulen DIC Commercial Portfolio und DIC Institutional Business umgestellt. Die DIC ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de 18.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 842805 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 842805 18.07.2019 ISIN DE000A1X3XX4 DE000A12T648 DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9 AXC0036 2019-07-18/07:30