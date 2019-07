BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Treffen des Klimakabinetts hat der Ökonom und Merkel-Berater Ottmar Edenhofer eine schnelle Einigung im Streit um den CO2-Preis gefordert. "Wir sollten jetzt keinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen", sagte der Direktor des Klimaforschungsinstituts MCC, der eine Expertise zum Klimagutachten der Wirtschaftsweisen beigesteuert hatte, im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Sowohl eine CO2-Steuer, wie sie von der SPD bevorzugt wird, als auch ein nationales Emissionshandelssystem (ETS), das die Union möchte, seien denkbar, um Deutschlands Klimaziele zu erreichen. "Man kann mit beiden Konzepten leben. Zwischen CDU, CSU und SPD ist nun ein Kompromiss nötig."

Edenhofer und der Vorsitzende des Sachverständigenrates der Bundesregierung, Christoph Schmidt, werden dem Klimakabinett am Donnerstag ihre Konzepte vorstellen. "Man sieht, dass es auf der wissenschaftlichen Seite einen Konsens gibt", sagte Edenhofer. "Nun braucht es einen in der Politik, und zwar schnell, denn das Klima wartet nicht." Er warnte indes vor einem Kompromiss, der niemandem etwas bringe, "etwa ein Steuersystem ohne regelmäßige Anpassung der Preise oder ein ETS-System ohne Preiskorridor". Beides wäre "nicht zielführend".

Das Modell des Klimaforschungsinstituts MCC sieht einen ETS-Höchstpreis von 70 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2020 und 180 Euro bis 2030 vor. "Wenn wir diesen Preiskorridor in einem Emissionshandel hätten, wäre das für Deutschland ein großer Schritt", sagte Edenhofer. Bei der Steuerlösung läge der Korridor zwischen 50 und 130 Euro. Der Klimaforscher erwartet, dass die Unternehmen die höheren CO2-Preise an die Verbraucher weitergeben. "Das ist auch notwendig, denn erst durch diese Weitergabe erfolgen auch Anpassungsreaktionen." Edenhofer erwartet bei weiteren Preisanstiegen massive Innovationen, etwa bei Wärmepumpen, neuen Speichertechnologien oder der Elektromobilität. Verbraucher mit geringem Einkommen sollen in seinem Modell entlastet werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2019 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.