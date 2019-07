The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0124295764 OESTERR. K.BK 11-19 BD00 BON CHF N

CA KW4W XFRA DE000A0Z1V91 KRED.F.WIED.09/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ELX80 BERLIN HYP AG PFE145 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HVL1 DZ BANK IS.7213VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4NS9 HCOB MZC 1 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US61746BDR42 MORGAN STANLEY 2019 MTN F BD01 BON USD N

CA XFRA USY04342AA28 BK OF BARODA/BR.14/19REGS BD01 BON USD N

CA 0C4A XFRA XS0807706006 CESKE DRAHY 12/19 BD01 BON EUR N

CA GOSN XFRA US38141GWP52 GOLDMAN SACHS GRP 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US61746BDS25 MORGAN STANLEY 2019FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA USP1932YAA75 CAIXA EC.FED. 14/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0802716208 ASIAN DEV. BK 12/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0953132999 ABN AMRO BANK 13/19 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1089791781 MIT.UFJ LEASE+FIN. 14/19 BD02 BON USD N