FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.152 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.143 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.272 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.918 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.223 EUR

CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.490 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.111 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.089 EUR

XFRA DE000HSH4J86 HCOB FZIXL1 13/23 0.002 %

SZU XFRA DE0007297004 SUEDZUCKER AG O.N. 0.200 EUR

IFA XFRA DE0006131204 IFA HOTEL U.TOURISTI.O.N. 0.120 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.102 EUR

PKY1 XFRA PLPKN0000018 PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 0.821 EUR

XFRA DE000HSH4GX3 HCOB MZC 6 13/20 0.000 %

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR

ADL5 XFRA DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 0.172 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.061 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.097 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.062 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.111 EUR

DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.160 EUR