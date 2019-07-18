FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.07.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10
P5TA XFRA ID1000103203 PELAYARAN TEMPURAN RP 25
0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10
7NS1 XFRA US64127R4011 NEURALSTEM INC. DL-,01
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10
P5TA XFRA ID1000103203 PELAYARAN TEMPURAN RP 25
0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10
7NS1 XFRA US64127R4011 NEURALSTEM INC. DL-,01