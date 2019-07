FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10

P5TA XFRA ID1000103203 PELAYARAN TEMPURAN RP 25

0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10

7NS1 XFRA US64127R4011 NEURALSTEM INC. DL-,01