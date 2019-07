Die Privatbank Berenberg hat Aumann anlässlich der jüngsten Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 35,50 auf 17,50 Euro mehr als halbiert. Die Geschäftsentwicklung des Maschinenbauers sei nur schwer berechenbar, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Orgonas senkte seine Gewinnprognosen um rund 50 Prozent. Zudem impliziere der geringe Auftragseingang im ersten Halbjahr 2019 einen weiteren Umsatzrückgang im kommenden Jahr./la/ag

ISIN DE000A2DAM03

