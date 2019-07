Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Seine Prognose für den Produktumsatz entspreche der vom Pharmakonzern nun veröffentlichten Konsensschätzung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In puncto Core Operating Profit und Core EPS erwarte er jeweils rund 2 Prozent höhere Kennziffern als der Konsens./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 19:40 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-07-17/22:26

ISIN: CH0012032048