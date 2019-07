Accentro Real Estate AG: ACCENTRO vermarktet hochwertige Wohnungen in einem exklusiv umgebauten Schulhaus in Schöneiche bei Berlin DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO vermarktet hochwertige Wohnungen in einem exklusiv umgebauten Schulhaus in Schöneiche bei Berlin 18.07.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ACCENTRO vermarktet hochwertige Wohnungen in einem exklusiv umgebauten Schulhaus in Schöneiche bei Berlin - Verkaufsstart für Projekt "Käthe" - 17 hochwertige Wohnungen - Fertigstellung voraussichtlich Ende 2019 Berlin, 18. Juli 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG vermarktet im Auftrag der Projektentwicklungsgesellschaft Käthe-Kollwitz Schöneiche GbR exklusiv ein modernes Mehrfamilienhaus im idyllisch gelegenen Schöneiche bei Berlin. Hier entstehen, in einem vollständig entkernten ehemaligen historischen Schulgebäude von 1900, auf zwei Etagen und im neu aufgebauten Dachgeschoss 17 hochwertige Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit etwa 55 bis 85 Quadratmetern und insgesamt 1.140 Quadratmeter Wohnfläche. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. Alle Wohnungen verfügen über großzügige Balkone oder Terrassen mit Blick auf eine von altem Baumbestand geprägten Umgebung. Hier erfährt man Ruhe und Entspannung, nahe der Großstadt. Die Wohnungen bieten aber auch eine hochwertige Ausstattung wie eine Fußbodenheizung, Eichenparkett, dreifach verglaste und einseitig folierte Kunststofffenster, elektrisch betriebene Aluminiumrolläden sowie Markensanitäreinrichtungen und -amaturen. Darüber hinaus entstehen auf dem 1.890 Quadratmeter großen Grundstück Stellplätze für die künftigen Bewohner. "Als etabliertes Wohnungsunternehmen mit Fokus auf die Bundeshauptstadt beobachten wir, dass die Nachfrage nach Wohnraum auch im Umland stetig zunimmt", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "Daher freuen wir uns, mit ,Käthe' in Schöneiche ein weiteres modernes und attraktives Objekt in unser Vermarkungsportfolio aufnehmen zu können", so Mingazzini weiter. "Bei der Entwicklung des Mehrfamilienhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße 6 setzten wir auf einen hohen Standard, so haben wir besonderen Wert auf Details gelegt. Die Wohnungen verfügen über offen gestaltete Wohnküchen, schallgedämmte Wohnungstüren mit Dreifachverriegelung und großzügig geschnittene Grundrisse. Der Traum vom Leben in ruhiger Umgebung kann in Schöneiche bei Berlin in Erfüllung gehen", führt Hans Wittmann von Käthe-Kollwitz Schöneiche von Käthe-Kollwitz Schöneiche GbR aus. Schöneiche ist im Landkreis Oder-Spree, südöstlich von Berlin, inmitten vieler kleiner Badeseen und Naturschutzgebiete gelegen. Zusätzlich liegt auch der kleine Spreewald als beliebtes wildromantisches Ausflugsziel ganz in der Nähe. Berlin ist mit dem Auto binnen 10 Minuten erreichbar, aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine gute Anbindung in die nahegelegene Hauptstadt gegeben. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163 18.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 842777 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 842777 18.07.2019 ISIN DE000A0KFKB3 AXC0050 2019-07-18/08:02