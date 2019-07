IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: YIELD GROWTH betraut Tamara Melck, vormals VP Operations bei Aritzia, mit der Rolle des Chief Operating Officer

18. Juli 2019 - Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FWB:YG3) freut sich bekannt zu geben, dass die renommierte Wirtschaftsexpertin und Führungskraft Tamara Melck mit der Funktion des Chief Operating Officer von Yield Growth betraut wurde.

Frau Melck ist mit der Skalierung von Betrieben bestens vertraut. Zu den Höhepunkten ihrer Karriere zählt unter anderem ihre Funktion als Vice President, Corporate Operations und Executive Vice President, People & Culture beim kanadischen Modehandelsunternehmen Aritzia (TSX:ATZ), zu dessen Wachstum sie maßgeblich beitrug. Bei ihrem Einstieg in das Unternehmen im Jahr 2001 besaß Aritzia 10 Geschäftsstandorte und ein Zentralbüro mit 30 Mitarbeitern. Frau Melck entwickelte viele der Backend-Funktionen des Unternehmens eigenständig und unterstützte Aritzia beim weiteren Ausbau seines Betriebs. Als Frau Melck das Unternehmen im Jahr 2018 verließ, erzielte Aritzia einen Jahresumsatz von 743 Millionen Dollar und erreichte eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar. Frau Melck war Mitglied und fungierte auch als Vorsitzende im Führungsausschuss von Aritzia. Sie war direkt mit der Leitung zahlreicher Abteilungsprojekte bzw. funktionsübergreifender Projekte in allen Größenordnungen betraut, um die für das Unternehmenswachstum erforderliche Infrastruktur einzurichten. Aritzia ist ein vertikal integriertes, innovatives Designerunternehmen für exklusive Modemarken. Im Geschäftsjahr 2018 konnte ein Nettoumsatz von 743,3 Millionen Dollar erwirtschaftet werden.

Nachdem Yield Growth einen gezielten Expansionskurs verfolgt, kommt Frau Melcks Einstieg in das Unternehmen zu einem wichtigen Zeitpunkt. Wir freuen uns sehr, dass Tamara unser Team verstärken wird, meint Penny Green, CEO von Yield Growth. Ihre Erfahrungen im Aufbau eines milliardenschweren Unternehmens werden Yield Growth bei seinen weiteren Aktivitäten zur Umsetzung der Unternehmensziele maßgeblich unterstützen.

Frau Melck hat einen Doktortitel in Rechtswissenschaften und einen Abschluss als Master of Business Administration von der University of British Columbia. Darüber hinaus hat sie ein Journalistikstudium an der Columbia University mit einem Master of Science-Titel abgeschlossen und das High Potentials Leadership Program an der Harvard Business School absolviert. Frau Melck kann es kaum erwarten, Yield Growth mit ihrem Erfahrungsschatz durch die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu begleiten.

Es freut mich ganz besonders, dass ich in einem Unternehmen arbeiten darf, das über so viel Potenzial verfügt, um eine neue globale Branche zu prägen, meint Frau Melck. Es ist meine Leidenschaft, Unternehmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen und ich freue mich schon sehr darauf, die Grundfesten für den zukünftigen Erfolg dieses Unternehmens mitzugestalten.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die in Entwicklung befindliche Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsformeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, verfügt über eine eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat 12 weitere Patentanträge gestellt. Yield Growth baut anspruchsvolle internationale Vertriebskanäle auf und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen und Produktverkäufe.

