Gestern Abend, nachbörslich, meldete der Videostreaming-Gigant Netflix (WKN: 552484) seine aktuellen Quartalszahlen. Anschließend ging die Aktie auf Tauchstation und verlor knapp -12% an Wert. Auf den ersten Blick eine erstaunliche Reaktion, denn grundsätzlich waren die vermeldeten Quartalszahlen nicht so schlecht. So verzeichnete Netflix in Q2/2019 einen Umsatz in Höhe von 4,92 Mrd. US-Dollar (+25,9%) sowie einen Nettogewinn von 271 Mio. US-Dollar (-29,4%).

Damit lag der Quartalsumsatz zwar minimal unter, der Nettogewinn jedoch - trotz des deutlichen Rückgangs gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal - deutlich über den Erwartungen. Eigentlich müsste man also von einem Non-Event sprechen. Eigentlich, denn weit wichtiger ist bei Netflix natürlich das Nutzerwachstum. Hier jedoch fielen die vorgelegten Zahlen ernüchternd aus.

So kam es im Heimatmarkt, den USA, sogar zu einem leichten Rückgang der Nutzerbasis von zuletzt 60,2 auf nunmehr nur noch 60,1 Mio. Insgesamt steigerte Netflix seine Nutzerzahl im abgelaufenen Quartal nur um 2,7 Mio. Hier hatte der Konzern selbst eigentlich mindestens 4,7 Mio. neue Nutzer angepeilt. Noch optimistischer waren die Analysten, die mit 5 Mio. und mehr neuen Abonnenten ...

