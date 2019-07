Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien etwas schwächer als gedacht, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Walldorfer seien aber nach dem ersten Halbjahr immer noch auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele./ag/bek

