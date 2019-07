ad pepper media International N.V. mit starkem zweitem Quartal, Erhöhung der EBITDA-Prognose DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung ad pepper media International N.V. mit starkem zweitem Quartal, Erhöhung der EBITDA-Prognose 18.07.2019 / 08:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ad pepper media International N.V. mit starkem zweitem Quartal, Erhöhung der EBITDA-Prognose Nürnberg, Amsterdam, 18. Juli 2019 ad pepper media, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, ist auch im zweiten Quartal stark gewachsen. Die Brutto-Sales der Gruppe stiegen um 7,8 Prozent auf TEUR 20.169 (Q2 2018: TEUR 18.715). Der Nettoumsatz der Gruppe beläuft sich im zweiten Quartal auf TEUR 5.743 und konnte um 17,1 Prozent gesteigert werden (Q2 2018: TEUR 4.904). Das EBITDA des zweiten Quartals beläuft sich auf TEUR 883 und konnte gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode mehr als verdreifacht werden (Q2 2018: TEUR 290). Die mit allen drei operativen Segmenten auf Performance-Marketing spezialisierte Gruppe profitierte dabei vom anhaltenden Digitalisierungstrend und konnte insbesondere bei beratungsnahen Projekten überproportional wachsen. Die Segment EBITDA's sind demzufolge durchweg positiv: ad pepper erzielte einen Wert von TEUR 859 (Q2 2018: TEUR 528), Webgains TEUR 388 (Q2 2018: TEUR 118) und ad agents TEUR 158 (Q2 2018: TEUR -3). Im gesamten Halbjahreszeitraum wurden Brutto-Sales in Höhe von TEUR 40.823 bei einem Wachstum von 8,2 Prozent (H1 2018: TEUR 37.717) und Nettoumsätze von TEUR 10.790 erreicht, was einem Wachstum von 10,5 Prozent entspricht (H1 2018: TEUR 9.769). Das EBITDA des ersten Halbjahres liegt mit TEUR 1.592 deutlich über Vorjahr (H1 2018: TEUR 602). Aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung erhöht der Vorstand der ad pepper media International N.V. - trotz des vor uns liegenden traditionell schwächeren Sommerquartals - die EBITDA Prognose für das Geschäftsjahr 2019 auf TEUR 2.500 (bisherige Prognose: TEUR 2.000). Der Bericht für die ersten sechs Monate 2019 wird am 22. August 2019 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q2 2019 Q2 2018 H1 2019 H1 2018 Brutto-Sales 20.169 18.715 40.823 37.717 % Wachstum 7,8 8,2 Nettoumsatz 5.743 4.904 10.790 9.769 % Wachstum 17,1 10,5 davon ad pepper media 1.825 1.403 3.003 2.554 % Wachstum 30,1 17,6 davon ad agents 1.427 1.260 2.698 2.642 % Wachstum 13,3 2,1 davon Webgains 2.491 2.241 5.090 4.572 % Wachstum 11,1 11,3 EBITDA 883 290 1.592 602 davon ad pepper media 859 528 1.389 1.010 davon ad agents 158 -3 232 155 davon Webgains 388 118 805 169 davon admin -521 -352 -834 -733 Liquide Mittel* 20.386 20.759 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. Tel.: +49 (0) 911 929057-0 Fax: +49 (0) 911 929057-157 Email: ir@adpepper.com 18.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 842975 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 842975 18.07.2019 CET/CEST ISIN NL0000238145 AXC0059 2019-07-18/08:26