Die arg gebeutelte Aktie der Lufthansa arbeitet derzeit weiter an der Bodenbildung. In dieser Woche erhielt der DAX-Titel dabei erstmals seit längerer Zeit wieder von verschiedenen Fronten Rückenwind. So gaben die Ölpreise deutlich nach, Ryanair weitet das Flugangebot weniger stark aus und nun gibt es noch eine gute Nachricht.Denn das Registergericht des Amtsgerichts Darmstadt hat die Nachberufung von zwei Vorstandsmitgliedern der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO für unwirksam erklärt. Wie das Handelsblatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...