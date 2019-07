Beim Pharmakonzern Novartis laufen die Geschäfte rund. Die Schweizer heben erneut die Prognose für das laufende Jahr an. Im zweiten Quartal konnte Novartis den Umsatz und das operative Ergebnis dank starker Nachfrage nach neueren Medikamenten überraschend stark steigern. Konzernchef Vas Narasimhan sprach von einer "außergewöhnlichen" Entwicklung. So kletterten die Erlöse um vier Prozent auf 11,76 Milliarden Dollar, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag in Basel mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte ...

