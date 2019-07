Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum zweiten Quartal von 200 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass im Berichtszeitraum 10 Bestellungen für EUV-Lithografiesysteme eingegangen seien, bestätige die hohe Nachfrage nach dieser Technologie, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der besseren Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung setzte Qiu nun ein höheres Kursziel für die Aktien des Chipindustrieausrüsters an./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0010273215