Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Yara nach Zahlen zum zweiten Quartal von 418 auf 425 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rikin Patel erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Düngerkonzerns bis 2021. Die Geschäfte in Brasilien hätten sich erholt, und insgesamt hätten sinkende Energiekosten die Margen gestützt. Auf mittlere Sicht richte sich der Fokus nun darauf, wie die Norweger ihre frei verfügbaren Barmittel verwenden werden./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-18/09:01

ISIN: NO0010208051