Linz (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum Ungarns im Jahr 2018 lag mit knapp 5,00% deutlich über dem EU-Schnitt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Auch für heuer und 2020 werde ein Wachstum über dem EU-Schnitt prognostiziert. Im Q1 2019 habe es bei 5,30% gelegen! Die Erklärungen lägen primär in der Ausschüttung von EU-Fördermitteln und daraus resultierenden Aufträgen der öffentlichen Hand, primär im Bausektor. ...

