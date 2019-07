Übernahme verbessert die integrierten Handelszahlungsverwaltungsfunktionen von Visa für Kunden weltweit

Visa (NYSE: V) gab heute bekannt, dass es Payworks übernommen hat, einen in München ansässigen Anbieter von Zahlungs-Gateway-Software der neuesten Generation für den Point of Sale (POS). Visa wird die cloud-basierte Lösung von Payworks für die Zahlungsabwicklung in Geschäften zusammen mit seiner digitalen Zahlungsmanagement-Plattform CyberSource zu einer vollständig integrierten Zahlungsannahmelösung für Händler und Erwerber ausbauen. Das gemeinsame Angebot wird den Erwerbern und Zahlungsdienstleistern eine moderne Omnichannel-Zahlungsplattform bereitstellen, komplett als "White-Label"-Ansatz.

Die kombinierte Funktion ermöglicht es, den Kunden von Visa ein einheitliches Zahlungserlebnis anzubieten, unabhängig davon, ob ihre Kunden im Geschäft, in der App oder online bezahlen. Die Übernahme baut auf einer strategischen Partnerschaft und einer Investition in Payworks auf, die Visa im Februar 2018 getätigt hat.

"In den letzten zwei Jahren haben wir eng mit Payworks zusammengearbeitet, um hochmoderne integrierte Handelslösungen für CyberSource-Kunden weltweit anzubieten", so Carleigh Jaques, geschäftsführender Vizepräsident und globaler Leiter für Digital Merchant-Produkte bei Visa. "Da diese Lösungen zum Mainstream werden, ist eine engere Abstimmung mit Payworks und die Zusammenführung unserer Geschäfte eine natürliche Erweiterung unserer Beziehung. Payworks hat eine hochmoderne Softwaretechnologie und einen beeindruckenden Kundenstamm aufgebaut. Wir freuen uns, das starke und talentierte Team in unserer Familie willkommen zu heißen."

Payworks ist ein Softwareanbieter für Zahlungs-Gateways und optimiert die direkte Zahlungsanbindung (Face-to-Face Payment Connectivity). Durch die Kombination der branchenführenden E-Commerce- und Mobile-Payment-Funktionen von CyberSource mit der Cloud-basierten Architektur von Payworks können die Händler- und Erwerber-Kunden von Visa Face-to-Face-Transaktionen über eine einzige Integration für eine Vielzahl von POS-Terminaltypen, einschließlich digitaler Erfahrungen, durchführen.

Laut aktueller Forschung geben 94 der Einzelhändler an, dass eine Omnichannel-Fulfillment-Strategie eine der obersten Prioritäten ihres Unternehmens ist.1 Darüber hinaus geben 58 der Käufer an, dass sie online bestellt und im Geschäft abgeholt haben2, und 37 der Käufer tätigen zusätzliche Einkäufe im Geschäft während des Abholvorgangs3

"Der integrierte Handel ist eine zunehmende Chance für Payworks und seine Kunden", so Christian Deger, Geschäftsführer und Mitbegründer von Payworks. "Durch die Kombination unserer POS-Technologie mit den digitalen Handelsfunktionen von CyberSource können wir unsere gemeinsame Lösung Händlern und Käufern auf der ganzen Welt in einem noch schnellerem Tempo zur Verfügung stellen. Wir freuen uns darauf, der Visa-Familie beizutreten und unsere Fähigkeiten zu integrieren, um innovative, differenzierte Lösungen für den integrierten Handel anzubieten."

In Zusammenarbeit mit einigen der größten Zahlungsdienstleister der Welt ermöglichen die Technologien und Dienstleistungen von Payworks derzeit den Omnichannel-Handel in einer Vielzahl von Umgebungen wie in Restaurants, im Einzelhandel und im Transportwesen.

Die Händler- und Erwerber-Kunden von Visa können die automatisierten Lösungen von Payworks für den Betrieb und die Konfiguration ihrer Point-of-Sale-Angebote und -Terminals nutzen, was es Händlern leicht macht, jede Form von elektronischer Zahlung, sowohl Face-to-Face als auch Online, durch eine einzige Integration in CyberSource einzurichten und anzunehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

