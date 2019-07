Der deutsche Leitindex hat gestern einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Diesmal fehlte auch die Unterstützung aus den USA. Dementsprechend kam am Nachmittag Verkaufsdruck auf und der DAX schloss bei 12.341 Punkten.



Marktidee: Silber. Der Silberpreis befindet sich seit dem Allzeithoch im Jahr 2011 in einem zyklischen Bärenmarkt. Aktuell scheinen aber die Bullen das Zepter in die Hand zu nehmen. Zuletzt schaffte der Kurs den Ausbruch über eine wichtige technische Marke. Gestern stieg der Silberpreis sogar auf ein neues Fünf-Monats-Hoch.