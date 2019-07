Investments in nachhaltige Geldanlagen führen schon längst kein Nischendasein mehr. Warum besonders institutionelle Investoren in diesen Bereich investieren, erläutert Sophia Wurm vom ETF-Advisory der Commerzbank.



ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.