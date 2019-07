Eine vorerst beendete Party an den US-Börsen und reichlich Gegenwind bei den Unternehmen lassen Anleger am Donnerstag in Deutschland auf die Bremse treten. Kurz nach Handelsbeginn gab der Leitindex Dax mit 12 202,52 Punkten um 1,12 Prozent nach. So niedrig war der Stand zuletzt vor drei Wochen. Der Index für mittelgroße Werte MDax driftete mit 25711,27 Punkten um 0,84 Prozent ins Minus. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,75 Prozent nach unten.

"Die Märkte kippen wieder in Richtung schwächeres Wirtschaftswachstum", schrieb Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Er verwies auf Japan, wo die Exporte im Juni zum siebten Mal in Folge zurückgingen. Doch auch in den USA war am Vortag nicht viel zu holen. Sämtliche Leitindizes, die seit der Vorwoche nahezu täglich Rekordhochs markiert hatten, schlossen im Minus. Auf der Stimmung lasteten unter anderem schwache Geschäftszahlen von IBM und Netflix . Zudem sackte auch das Dax-Schwergewicht SAP ab, nachdem das Ergebnis unterm Strich im zweiten Quartal zurückgegangen war. Vom Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck kam noch eine Gewinnwarnung hinzu. Diverse Abstufungen von Analysehäusern sorgten zusätzlich für Zurückhaltung./kro/fba

