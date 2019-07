Die Kurse deutscher Anleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel kaum bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte auf 173,11 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,31 Prozent.

Am Nachmittag könnten US-Daten für mehr Bewegung sorgen. Neben dem Index der Notenbank von Philadelphia stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm. Eine sich anbahnende Schwäche am US-Arbeitsmarkt würde sich als erstes dort zeigen, schreibt Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zuletzt ließen Daten jedoch auf einen robusten Arbeitsmarkt schließen. Außerdem spricht am Nachmittag der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, der der erwarteten Zinssenkung in den USA eher skeptisch gegenübersteht.

Am Vorabend gaben Aussagen der US-Notenbank zum Wirtschaftswachstum der USA wenig Impulse. Der Konjunkturbericht, das Beige Book, zeigte kaum Veränderungen. Die US-Wirtschaft wachse in einem gemäßigten Tempo, hieß es./elm/jkr/fba

