Der Autoabsatz in Europa nimmt ab. Kompliziert ist jedoch die Interpretation. Im Juni sackten die PKW-Käufe um 9 % ab. In der EU um 7,6 % in Deutschland um 3,6 % und was ergibt dies im Jahresvergleich? Einen annualisierten Rückgang im PKW-Verkauf auf der mittleren Basis um 3 - 3,5 %. Also keine Panik, sondern richtige Einordnung. Alle Märkte befinden sich unverändert im typischen PKW-Zyklus, der sich im Wesentlichen an den Amerikanern orientiert, obwohl der chinesische Markt inzwischen weitaus größer ist, aber sehr ungleiche Entwicklungen aufweist. Das liegt vor allem an den steuerlichen Anreizen der Regierung im dortigen PKW-Markt.



