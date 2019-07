Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach der Prognosesenkung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Rothenaicher konstatiert in einer ersten Reaktion am Donnerstag einen schwachen Start in das Geschäftsjahr. Er kündigte eine Anpassung seiner Schätzungen und eine Senkung seines Kursziels von 1,90 Euro an./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 08:26 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-07-18/09:23

ISIN: DE0007314007