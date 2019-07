Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Bilfinger von 48 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Korth sah in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Gefahr, dass der Baudienstleister sein für 2020 angepeiltes Margenziel (Ebita-Marge) erst später erreichen könnte. Er passte seine Gewinnschätzungen bis 2020 entsprechend nach unten an. Bilfinger habe aber bereits wichtige Schritte wie zum Beispiel notwendige Investitionen vorgenommen, um die Profitabilität letztlich so stark zu erhöhen wie geplant./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-07-18/09:30

ISIN: DE0005909006