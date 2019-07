Die Berliner Accentro Real Estate startet mit der Vermarktung hochwertiger Wohnungen in einem exklusiv umgebauten Schulhaus in Schöneiche bei Berlin. Vor Ort entstehen, in einem vollständig entkernten ehemaligen historischen Schulgebäude von 1900, auf zwei Etagen und im neu aufgebauten Dachgeschoss 17 hochwertige Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen. Heute außerdem in den News: publity baut Büroimmobilie ...

