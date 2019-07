In Deutschland wurde in der ersten Hälfte 2019 erstmals Windenergie die stärkste Energiequelle: mit 67,2 TWh überstieg sie die Stromerzeugung aus Braunkohle, die um gut 20% rückläufig war. Auch Steinkohlestrom nahm um rd. 24% ab, so dass aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...