Aschheim (München) (ots) -



- Die Unternehmen werden neue digitale Finanzdienstleistungen für Endkunden entwickeln - Individuelle Services über boon geplant, die B2C Payment- und Banking-Plattform von Wirecard - Vereinbarung über strategische Partnerschaft mit SoftBank zustande gekommen - Wirecard wird künftig mit weiteren Portfolio-Unternehmen von SoftBank aus unterschiedlichen Branchen wie Transport, Konsumgüter, Gesundheitstechnologie und Telekommunikation die Zusammenarbeit elaborieren



Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, geht eine strategische Partnerschaft mit der AUTO1 GroupGruppe ein, Europas führender digitaler Automobilplattform. Die Vereinbarung ist durch die bestehende Partnerschaft von SoftBank mit Wirecard und AUTO1 Group zustande gekommen und wird mehrere Produkte im Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen umfassen.



Die Berliner AUTO1 GroupGruppe revolutionierte den Autohandel durch die Entwicklung einer vollständig digitalen Plattform, die es Privatkunden und Händlern Profis ermöglicht, Autos europaweit nahtlos zu handeln. Bekannt durch die Tochtergesellschaften wirkaufendeinauto.de, AUTO1.com, Autohero und AUTO1 Fintech, bietet die Gruppe mittlerweile mehrere zusätzliche digitale Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette des Automobilhandels an. Die AUTO1 GroupGruppe erzielte 2018 einen Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro, verfügt über einen Fahrzeugbestand von mehr als 30.000 Fahrzeugen und zählt über eine Million Privatkunden.



Wirecard und AUTO1 Group werden digitale Finanzdienstleistungen gemeinsam entwickeln und state-of-the-art Dienstleistungen über boon, Wirecards Payment- und Banking-Plattform für Konsumenten, anbieten. Händler werden von der Kooperation über AUTO1 Fintech, der Sparte für digitale Kredite der AUTO1 Group-Gruppe, profitieren. Details folgen in Kürze.



"Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung unseres Dienstleistungsangebots haben wir einen kompetenten Partner mit langjähriger Erfahrung in der Finanz- und Digitalbranche gesucht", sagt Hakan Koç, Co-fFounder und Co-CEO von AUTO1 Group. "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Wirecard unser globales Geschäft über Europa hinaus mit hohem Tempo weiter vorantreiben können, indem wir unseren verschiedenen Kundengruppen individuelle digitale Finanzlösungen anbieten."



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der AUTO1 Group Gruppe, einem europäischen Marktführer in der Gebrauchtwagenindustrie", ergänzt Georg von Waldenfels, EVP Group Business Development bei Wirecard. "Die AUTO1 Group-Gruppe kann auf unser breites Angebot an digitalen Finanzdienstleistungen zurückgreifen. Gemeinsam werden wir jetzt die Entwicklung von Lösungen für die Unternehmen der AUTO1 Group-Gruppe vorantreiben."



Für die Zukunft plant Wirecard, digitale Finanzdienstleistungen für weitere Portfolio-Unternehmen der SoftBank zu entwickeln und bereitzustellen. SoftBank ist mit seinem Portfolio in einer Vielzahl von Branchen und Sektoren tätig, darunter Transport, Konsumgüter, Gesundheitstechnologie und Telekommunikation.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über AUTO1 Group:



Die 2012 gegründete AUTO1 GroupGruppe ist Europas führende digitale Automobilplattform. Die AUTO1 GroupGruppe richtet sich in erster Linie an den Gebrauchtwagenhandel und bietet über 55.000 professionellen Partnern die Möglichkeit, auf ein diversifiziertes Portfolio von mehr als 30.000 Fahrzeugen zuzugreifen. Durch die Verbindung von Käufern und Verkäufern durch Technologie ermöglicht das Unternehmen Händlern und EndkundenVerbrauchern einen reibungslosen Handel in ganz Europa. Zu den bekannten Marken des Unternehmens gehören AUTO1.com, wirkaufendeinauto.de und Autohero. Die AUTO1 GroupGruppe deckt Angebot und Nachfrage nach Gebrauchtwagen in über 30 Ländern ab. Im Jahr 2018 verkaufte das Unternehmen mehr als 540.000 Fahrzeuge und erzielte einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro.



