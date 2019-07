Preisdruck und neue Zölle lassen das operative Ergebnis des Autobauers stark zurückgehen. Volvo-Chef Samuelsson will nun die Kosten stärker senken.

Der schwedische Autobauer Volvo Cars hat in seinem zweiten Quartal trotz deutlich steigender Verkaufszahlen einen scharfen Gewinneinbruch verzeichnet. Unter dem Strich verdiente der zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Pkw-Hersteller mit 1,4 Milliarden schwedischen Kronen (132 Millionen Euro) nur etwa halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Göteborg mitteilte.

Volvo-Chef Håkan Samuelsson ...

