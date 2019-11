Nach der Verschnaufpause des Vortages könnten die US-Börsen ihre Rekordjagd am Donnerstag wieder aufnehmen. Die Voraussetzungen dafür liefern gute Nachrichten zum Handelsstreit. China und die USA haben sich nämlich darauf verständigt, die wechselseitigen Zölle schrittweise aufzuheben. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten daraufhin eine etwas festere Eröffnung an den Kassamärkten an.

An Konjunkturdaten ist für Donnerstag nur die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe angekündigt. Dagegen müssen wieder zahlreiche Unternehmensbilanzen verarbeitet werden. Die Aktien von Qualcomm steigen im vorbörslichen Handel um fast 4 Prozent, nachdem die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen positiv überrascht hatten.

Ebenfalls schon am Vortag nach Börsenschluss hat der Medienkonzern Fox über den Verlauf seines ersten Geschäftsquartals berichtet. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, reagierte im nachbörslichen Handel am Mittwoch jedoch mit einem Plus von 3,8 Prozent auf die überzeugenden Geschäftszahlen. Die Aktien von Liberty Global zeigten sich nach Zahlenvorlage unverändert.

November 07, 2019 06:19 ET (11:19 GMT)

