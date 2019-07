Die vorerst beendete Party an den US-Börsen sorgt am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für Katerstimmung. Der Dow Jones Index -0,42% war am Vorabend nach Verlusten nahe dem Tagestief aus dem Handel gegangen. An den asiatischen Märkten setzten sich die Abgaben fort. Der Dax wurde vor Handelsbeginn ein Prozent niedriger taxiert auf 12.218 Punkten. Das ist der niedrigste Stand seit drei Wochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...