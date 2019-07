Der Zustandsbericht der Regierung und der Notenbank wird jeden Sommer in einem Beige Book zusammengefasst und interpretiert. Ergebnis gestern: Alles läuft stabil, aber ohne größere oder neue Erkenntnisse. Daran wird sich in den nächsten Wochen nicht viel ändern, aber: Wesentliche Plussignale kann es auf diesem Niveau nicht mehr geben. Gefährlicher ist ein Minuszeichen an irgendeiner Ecke, das zu schärferen Korrekturen führen kann. Das lässt sich nicht vermeiden. Es ist abzuwarten, wie die Unternehmer es sehen. Heute legt Microsoft sein Jahresergebnis vor. Die teuerste Firma der Welt mit einem Marktwert von über 1 Bio. $ ist also das Schwergewicht des Tages.



Ihre Bernecker-Redaktion



