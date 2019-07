Man hat sich daran gewöhnt - im Straßenbild tauchen immer öfters Elektroautos, die meisten von Tesla, auf. Doch das war nur ein Vorgeschmack auf das Wachstum, was batteriebetriebenen Autos in den nächsten Jahren bevorsteht. Eine neue Studie zeigt, dass sich die Anzahl elektrifizierter Automodelle in Europa von 60 auf 214 im Jahr 2021 mehr als verdreifacht. Dabei sind knapp die Hälfte reine Elektroautos wie der neue Audi GT electric (Bild), der schon Ende 2020 in den Verkauf gehen soll. Auch BMW ...

