Was passiert ist Die Aktie von Beyond Meat (WKN:A2N7XQ) stieg im vergangenen Monat um mehr als 50 %, laut S&P Global Market Intelligence, nachdem das Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel die Ergebnisse zum ersten Quartal veröffentlicht hatte. Was nun? Der Umsatz von Beyond Meat stieg im Jahresvergleich um 215 % auf 40,2 Mio. US-Dollar, während der Bruttogewinn um 424 % auf 10,8 Mio. US-Dollar stieg. Die Gewinne wurden durch die rasante Expansion der Zahl der Restaurants und Lebensmittelgeschäfte, ...

