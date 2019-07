Die Gerüchteküche brodelt gegenwärtig rund um die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME). Von einem Börsengang in Honkong ist die Rede sowie von einem möglichen Aktiensplit, um das Papier des chinesischen Internetkonzers auf ein, sagen wir mal, appetitlicheres Niveau für die asiatischen Gefilde zu bringen. Zumindest bezogen auf ein Gerücht scheint nun ein wenig Klarheit zu herrschen. Schauen wir daher im Folgenden einmal, was bestätigt worden ist und was Investoren bezüglich der Pläne des chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...