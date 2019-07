Die Aktien des Online-Versandhändlers Asos sind am Donnerstag nach einer Gewinnwarnung erheblich unter Druck geraten. In der Spitze hatte das Papier 22 Prozent verloren und stand zuletzt noch knapp 14 Prozent im Minus bei 2362 Pence. Die Aktie des im Index für mittelgroße Werte MDax notierten Branchenkollegen Zalando rutschte in der Folge 1,1 Prozent ab.

Asos setzt damit seinen Negativtrend fort: Die Gewinnwarnung war bereits die dritte seit Dezember. Die Aktie ist nun nach einer Erholung zu Beginn des Jahres wieder auf dem Zwischentief vom Dezember angelangt. In den vergangenen 12 Monaten hat das Papier rund zwei Drittel an Wert verloren.

Asos kämpft mit Problemen im Vertrieb, die auf den Verkaufszahlen lasten. Technische Umrüstungen in einigen Warenhäusern dauern länger als geplant und sorgen für Engpässe beim Lagerbestand. Während Asos im Heimatmarkt Großbritannien stark gewachsen sei, hätten die Logistikprobleme vor allem das Geschäft in der Europäischen Union und in den USA belastet, erklärte Analyst Tushar Jain von der US-Investmentbank Goldman Sachs./niw/la/fba

ISIN DE0008467416 GB0030927254 DE000ZAL1111

