Den Geschmack von Fleisch genießen, ohne dafür Tiere töten zu müssen - mit diesem Konzept hat Beyond Meat einen Hype ausgelöst.Die US-Lebensmittelfirma stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her und hat vor allem mit veganen Burgern den Markt aufgewirbelt. Mit dem Verzicht auf tierische Zutaten liegt Beyond Meat voll im Trend. Das Unternehmen hat vor gut zwei Monaten einen fulminanten Börsenstart hingelegt. Der erste Geschäftsbericht nach dem Gang aufs Parkett war stark und hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...