Die Ökonomisierung des Gesundheitssektors trifft zunehmend das medizinische Fachpersonal. Besonders Ärzte sehen sich mit neuen Anforderungen konfrontiert, die keine Wissenslücken erlauben, damit strategische und operative Entscheidungen optimal umgesetzt werden können. Gefordert sind unter anderem Kenntnisse über Personalführung, Prozess und Change Management, Gesundheitsökonomie sowie strategisches und operatives Management. Im Medizinstudium werden diese jedoch kaum vermittelt. Eine berufsbegleitende und flexible Kompetenzerweiterung auf akademischem Niveau bietet WINGS, der Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, mit dem Onlinestudium "MBA Gesundheitsmanagement".



Gesundheitsunternehmen werden streng wirtschaftlich geführt und das medizinische Personal ist zu einem integrierten Bestandteil der Ökonomisierung geworden. Das Führungspersonal, zu dem nicht nur Ärzte, sondern auch leitende Angestellte in der Pflege oder im Praxismanagement gezählt werden, müssen sich zunehmend neuen Herausforderungen stellen. WINGS hat sich mit dem Onlinestudiengang "MBA Gesundheitsmanagement" auf diese Berufsgruppen konzentriert und bietet das zurzeit modernste Fernstudium der Gesundheitsbranche in Deutschland an.



Die besondere Flexibilität im berufsbegleitenden Onlinestudium ermöglicht es, dass aktuell auch Fernstudierende, die in Malaysia, Singapur, Australien, USA, Dubai und Österreich leben, ihren MBA an der Hochschule Wismar absolvieren. Aktuelle Fallstudien aus Praxis und Gesundheitspolitik bestimmen die Studieninhalte. Der Studiengangsleiter Prof. Dr. Johann Bachner beschreibt das so: "Es geht im MBA nicht primär um Wissenstransfer, sondern um Methodenvermittlung für das Management." Es werden Kompetenzen in allen gesundheitsökonomischen Bereichen wie Recht und Gesundheitspolitik, Strategie und Management, Financial Accounting, Controlling sowie Prozess- und Projektmanagement per Videovorlesungen und in wöchentlichen Live-Online-Tutorien vermittelt. Einmal im Semester trifft sich die Studiengruppe zu einem Präsenzwochenende, um gemeinsam Konzepte und Strategien zu praxisnahen Fallstudien zu entwickeln. Klausuren in den Onlinemodulen können an 14 Standorten oder individuell und weltweit z.B. an Goethe-Instituten absolviert werden.



Die Einschreibefrist zum Wintersemester 2019/2020 läuft bis Ende August. Am 7. August stellt WINGS um 18.30 Uhr den MBA in einer Online-Infoveranstaltung exklusiv vor. Weitere Infos unter www.wings.de/gesundheit



