Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Engie von 13 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Dickens begründete das höhere Ziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den sinkenden Anleiherenditen, die das Papier des französischen Versorgers als Anlage attraktiver machten. Hinzu komme, dass Engie die Dividende bis 2021 um jährlich rund 5 Prozent steigern dürfte./la/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-07-18/10:45

ISIN: FR0010208488