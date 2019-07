Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Handelskonzern dürfte sich bei der anstehenden Präsentation der Quartalszahlen auch dazu äußern, ob er das Übernahmeangebot von EPGC akzeptiert oder zurückweist, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei einer Ablehnung der Offerte müsse das Management die Anleger davon überzeugen, dass Metro als unabhängiger Konzern den Unternehmenswert weiter steigern könne./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-07-18/10:48

ISIN: DE000BFB0019