In den Geschäftsberichten heimischer Börsenotierter gibt es aufschlussreiche Interviews mit den Vorständen. Hier ein Auszug aus dem Interview mit OMV -CEO Rainer Seele aus dem OMV -Geschäftsbericht 2018: Herr Seele, ist Freude eigentlich eine Kategorie im Management? Ich denke schon. Denn nur das, was man mit Begeisterung und Freude tut, macht man auch wirklich gut. Aber selbstverständlich geht es nicht nur um meine Freude, sondern auch um die Freude anderer - der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Aktionärinnen und Aktio näre. Letztlich kommt es darauf an, das Unternehmen auf einen nachhaltigen Erfolgskurs zu führen und Werte zu schaffen, die für alle von Nutzen sind: für das Unternehmen, die Eigentümerinnen und Eigentümer und die Gesellschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...